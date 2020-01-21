"Лос-Анджелес Гэлакси" нашел замену Ибрагимовичу в чемпионате Испании

21 января, 2020, 19:46

Нападающий испанской "Севильи" Чичарито продолжит карьеру в США, форвард будет выступать за "Лос-Анджелес Гэлакси"

Об этом сообщает официальный twitter американского клуба.

Клуб МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" нашел замену шведской звезде Златану Ибрагимовичу, который в конце декабря перешел в итальянский "Милан". Американцы объявили о трансфере форварда испанской "Севильи" Хавьера Эрнандес.

Испанцы получат за Чичарито 9+3 млн евро, это трансферный рекорд клуба, наибольшая сумма продажи игрока, которому более 30 лет.

В нынешнем сезоне 31-летний Эрнандес провел 17 матчей, в которых забил 4 гола.