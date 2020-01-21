"Лос-Анджелес Гэлакси" нашел замену Ибрагимовичу в чемпионате Испании
21 января, 2020, 19:46
Нападающий испанской "Севильи" Чичарито продолжит карьеру в США, форвард будет выступать за "Лос-Анджелес Гэлакси"
Об этом сообщает официальный twitter американского клуба.
Клуб МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" нашел замену шведской звезде Златану Ибрагимовичу, который в конце декабря перешел в итальянский "Милан". Американцы объявили о трансфере форварда испанской "Севильи" Хавьера Эрнандес.
Испанцы получат за Чичарито 9+3 млн евро, это трансферный рекорд клуба, наибольшая сумма продажи игрока, которому более 30 лет.
В нынешнем сезоне 31-летний Эрнандес провел 17 матчей, в которых забил 4 гола.
Imaginémonos cosas chingonas. pic.twitter.com/uYK2rxpmAH- LA Galaxy (@LAGalaxy) 21 января 2020 г.
- Напомним, 26 декабря Златан Ибрагимович согласился стать футболистом "Милана" .
- 28 ноября фаны "Мальме" надели на статую питомца клуба Златана Ибрагимовича мусорный пакет, потому что футболист стал владельцем другой шведской команды - "Хаммарбю".
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