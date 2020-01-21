Порт в Херсоне передан в концессию, в него вложат почти 300 млн
Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
"Победитель инвестирует около 300 млн грн (обязательства). Так, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн единовременно и 7% дохода ежегодно. Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру", - заявил он.
Отметим, концессия - это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.
ООО "Рисоил-Херсон" - консорциум в составе ООО "Петр Ойл энд Кемикалс" - 60% (входит в группу компаний Georgian industrial Group, GIG) и украинского портового оператора АО RISOIL SA (Швейцария) - 40%.
Georgian industrial Group является одной из крупнейших промышленных групп Грузии.
- Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября подписал закон " О концессии".
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