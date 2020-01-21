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Espreso.tvОбществоПорт в Херсоне передан в концессию, в него вложат почти 300 млн

Порт в Херсоне передан в концессию, в него вложат почти 300 млн

Херсонский морской торговый порт передали в концессию компании "Рисоил-Херсон"

Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"Победитель инвестирует около 300 млн грн (обязательства). Так, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн единовременно и 7% дохода ежегодно. Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру", - заявил он.

Отметим, концессия - это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

ООО "Рисоил-Херсон" - консорциум в составе ООО "Петр Ойл энд Кемикалс" - 60% (входит в группу компаний Georgian industrial Group, GIG) и украинского портового оператора АО RISOIL SA (Швейцария) - 40%.

Georgian industrial Group является одной из крупнейших промышленных групп Грузии.

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