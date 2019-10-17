Зеленский подписал закон о концессии

17 октября, 2019, 17:02

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

"Документ открывает новые возможности для сотрудничества государства и бизнеса. Ожидается, что концессия обеспечит привлечение инвестиций в социальную, транспортную, энергетическую сферы, жилищно-коммунальную инфраструктуру, здравоохранение; будет способствовать модернизации и созданию новой инфраструктуры, эффективному управлению объектами государственной и коммунальной собственности, предоставлению качественных общественных услуг и увеличению фискального пространства государства ", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает введение одной процедуры принятия решения об осуществлении государственно-частного партнерства, в частности концессии.

"Документом также урегулированы особенности концессии на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии, особенности концессии по строительству и эксплуатации автомобильных дорог, финансовые вопросы в концессионных проектах; земельные вопросы и вопросы градостроительства для реализации проектов, осуществляемых на условиях концессии", - написано в сообщении.