Зеленский подписал закон о концессии
Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
"Документ открывает новые возможности для сотрудничества государства и бизнеса. Ожидается, что концессия обеспечит привлечение инвестиций в социальную, транспортную, энергетическую сферы, жилищно-коммунальную инфраструктуру, здравоохранение; будет способствовать модернизации и созданию новой инфраструктуры, эффективному управлению объектами государственной и коммунальной собственности, предоставлению качественных общественных услуг и увеличению фискального пространства государства ", - говорится в сообщении.
Закон предусматривает введение одной процедуры принятия решения об осуществлении государственно-частного партнерства, в частности концессии.
"Документом также урегулированы особенности концессии на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии, особенности концессии по строительству и эксплуатации автомобильных дорог, финансовые вопросы в концессионных проектах; земельные вопросы и вопросы градостроительства для реализации проектов, осуществляемых на условиях концессии", - написано в сообщении.
- Министерство инфраструктуры вместе с "Укрзализныцей" планируют передать в концессию железнодорожный вокзал города Киева.
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