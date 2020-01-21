Порошенко придет в ГБР 24 января, - адвокат

21 января, 2020, 17:37

Об этом сообщает адвокат Петра Порошенка в своем блоге на "Украинской правде".

"Вы обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестки лишь на 24 января. Сообщение есть о 21-м. Но повестка - документ - есть только на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января", - сказал адвокат Игорь Головань.

Головань напомнил, что повестка о вызове на допрос может направляться не менее чем за 3 дня до допроса. Поэтому, 20 января Порошенко никак не могли вручить вызов на 21 января.

По словам адвоката, в ГБР часто делают "какие-то незаконные вещи" - например, присылают какие-то документы на WhatsApp.