Порошенко придет в ГБР 24 января, - адвокат
21 января, 2020, 17:37
Экс-президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 21 января в связи с тем, что на эту дату не было официальной повестки, но он придет свидетельствовать в бюро 24 января
Об этом сообщает адвокат Петра Порошенка в своем блоге на "Украинской правде".
"Вы обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестки лишь на 24 января. Сообщение есть о 21-м. Но повестка - документ - есть только на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января", - сказал адвокат Игорь Головань.
Головань напомнил, что повестка о вызове на допрос может направляться не менее чем за 3 дня до допроса. Поэтому, 20 января Порошенко никак не могли вручить вызов на 21 января.
По словам адвоката, в ГБР часто делают "какие-то незаконные вещи" - например, присылают какие-то документы на WhatsApp.
- Ранее адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что по состоянию на 20 января Петр Порошенко не получал никаких повесток и сам пришел в ГБР, чтобы их получить.
- Напомним, ГБР вызывает Порошенко на допросы в нескольких делах - о Минских соглашениях, в подписании которых видит государственную измену со стороны пятого президента Украины, об отправке военных катеров из Одессы в Мариуполь и о судебной реформе.
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