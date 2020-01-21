 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПорошенко придет в ГБР 24 января, - адвокат

Порошенко придет в ГБР 24 января, - адвокат


фото: 5.ua
Экс-президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 21 января в связи с тем, что на эту дату не было официальной повестки, но он придет свидетельствовать в бюро 24 января
Об этом сообщает адвокат Петра Порошенка в своем блоге на "Украинской правде".
 
"Вы обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестки лишь на 24 января. Сообщение есть о 21-м. Но повестка - документ - есть только на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января", - сказал адвокат Игорь Головань.
 
Головань напомнил, что повестка о вызове на допрос может направляться не менее чем за 3 дня до допроса. Поэтому, 20 января Порошенко никак не могли вручить вызов на 21 января.
 
По словам адвоката, в ГБР часто делают "какие-то незаконные вещи" - например, присылают какие-то документы на WhatsApp.
  • Ранее адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что по состоянию на 20 января Петр Порошенко не получал никаких повесток и сам пришел в ГБР, чтобы их получить.
  • Напомним, ГБР вызывает Порошенко на допросы в нескольких делах - о Минских соглашениях, в подписании которых видит государственную измену со стороны пятого президента Украины, об отправке военных катеров из Одессы в Мариуполь и о судебной реформе.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2020 вторник

больше новостей

21 января, 2020 вторник

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать