До сегодняшнего дня никаких повесток Порошенко не получал, - адвокат

20 января, 2020, 17:35

Об этом сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань во время брифинга.

"До этого дня никаких повесток Петр Порошенко не получал. Петр Порошенко сегодня пришел, чтобы получить повестки о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 января 2020 (дело о Минских соглашениях), на 31 января 2020 (дело моряков), 11 февраля 2020 (дело о судебной реформе). Подчеркиваю, никаких других повесток ни на 21 января, ни на другие даты не вручалось ", - отметил Головань.

Повестки вручал начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Корецкий.

"В ГБР очень придирчиво относятся к порядку вручения повесток, когда это касается следователей этой организации. А вот когда речь идет о вручении повесток Петру Порошенко, сообщники недавно уволенного Трубы считают формальности лишними и позволяют себе присылать то, что они считают вызовом свидетеля, адвокату в WhatsApp", - отметил адвокат.

По его словам, следователи ГБР Сергеева, Роженко, Гульченко и Осетрова не являются в суд потому, что им препятствует уже упомянутый вероятный участник диалогов "Трубу прорвало".