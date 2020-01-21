Польша призвала Путина не использовать тему Холокоста для "политических игр"

21 января, 2020, 18:35

МИД Польши призвал президента России Владимира Путина не использовать тему Холокоста для "политических игр" в рамках своего участия в праздновании 75-летия освобождения концлагеря Освенцим в Иерусалиме 23 января

Об этом во время брифинга для СМИ заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский, сообщает Укринформ .

"Призываем Президента Российской Федерации не использовать память о жертвах Холокоста для политических игр", - заявил Шинковський.

В то же время он подчеркнул, что президент Польши Дуда предполагает, что Путин использует событие в Иерусалиме в интересах нынешней агрессивной политики России против Польши.

"Наверное, это даст Путину возможность осуществлять дальнейшие попытки убеждать в собственной версии истории, причинах и ходе Второй мировой войны и легитимизировать действия России на международной арене", - отметил заместитель главы польской дипломатии.

Он подчеркнул, что Дуда отказался ехать в Иерусалим, так как не хотел слушать пренебрежительные высказывания в адрес Польши без возможности отреагировать на них своим выступлением.

Шинковский также сообщил, что МИД Польши обратился с дипломатической нотой в посольства стран, расположенные в Варшаве, в которых напоминает о призывах польского правительства в изгнании в годы Второй мировой войны обратить внимание на преступления, совершаемые в то время.