Польша призвала Путина не использовать тему Холокоста для "политических игр"
Об этом во время брифинга для СМИ заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский, сообщает Укринформ .
"Призываем Президента Российской Федерации не использовать память о жертвах Холокоста для политических игр", - заявил Шинковський.
В то же время он подчеркнул, что президент Польши Дуда предполагает, что Путин использует событие в Иерусалиме в интересах нынешней агрессивной политики России против Польши.
"Наверное, это даст Путину возможность осуществлять дальнейшие попытки убеждать в собственной версии истории, причинах и ходе Второй мировой войны и легитимизировать действия России на международной арене", - отметил заместитель главы польской дипломатии.
Он подчеркнул, что Дуда отказался ехать в Иерусалим, так как не хотел слушать пренебрежительные высказывания в адрес Польши без возможности отреагировать на них своим выступлением.
Шинковский также сообщил, что МИД Польши обратился с дипломатической нотой в посольства стран, расположенные в Варшаве, в которых напоминает о призывах польского правительства в изгнании в годы Второй мировой войны обратить внимание на преступления, совершаемые в то время.
- В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что путь ко Второй мировой войне проложил сговор западных государств с Адольфом Гитлером. Путин оправдал ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.
- Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку. После этих слов в МИД Польши вызвали российского посла.
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