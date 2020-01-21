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Espreso.tvМирПольша призвала Путина не использовать тему Холокоста для "политических игр"

Польша призвала Путина не использовать тему Холокоста для "политических игр"

МИД Польши призвал президента России Владимира Путина не использовать тему Холокоста для "политических игр" в рамках своего участия в праздновании 75-летия освобождения концлагеря Освенцим в Иерусалиме 23 января

Об этом во время брифинга для СМИ заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский, сообщает Укринформ .

"Призываем Президента Российской Федерации не использовать память о жертвах Холокоста для политических игр", - заявил Шинковський.

В то же время он подчеркнул, что президент Польши Дуда предполагает, что Путин использует событие в Иерусалиме в интересах нынешней агрессивной политики России против Польши.

"Наверное, это даст Путину возможность осуществлять дальнейшие попытки убеждать в собственной версии истории, причинах и ходе Второй мировой войны и легитимизировать действия России на международной арене", - отметил заместитель главы польской дипломатии.

Он подчеркнул, что Дуда отказался ехать в Иерусалим, так как не хотел слушать пренебрежительные высказывания в адрес Польши без возможности отреагировать на них своим выступлением.

Шинковский также сообщил, что МИД Польши обратился с дипломатической нотой в посольства стран, расположенные в Варшаве, в которых напоминает о призывах польского правительства в изгнании в годы Второй мировой войны обратить внимание на преступления, совершаемые в то время.

  • В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что путь ко Второй мировой войне проложил сговор западных государств с Адольфом Гитлером. Путин оправдал ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.
  • Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку. После этих слов в МИД Польши вызвали российского посла.
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