Польша обвинила Путина в искажении истории Второй мировой войны

22 декабря, 2019, 17:25

Министерство иностранных дел Польши обвинило президента России Владимира Путина в искажении результатов Второй мировой войны

Об этом говорится в заявлении МИД Польши, сообщает DW .

Речь идет о словах Путина, сказанных во время его пресс-конференции 19 декабря. Тогда он сказал, что Польша "сама приняла участие в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль над своими вооруженными силами и над тем, что происходит на территории страны".

Заявление Путина представляет собой ложную картину событий, он использует пропагандистские послания сталинской эпохи, отметили в польском МИДе. Там добавили, что российский президент подрывает совместную работу российских и польских историков, а также достижения его предшественников - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые пытались "найти путь истины и достичь примирения" в польско-российских отношениях.

Во внешнеполитическом ведомстве Польши отметили, что после восстановления независимости в 1918 году Польша стремилась выстраивать нормальные отношения как с Германией, так и с СССР. Однако Советский Союз сделал "прямые шаги", чтобы развязать войну, и сделал это по согласованию с Германией после подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к нему.

В результате более половины территории довоенной Польши оказалось под оккупацией СССР, жертвами советских репрессий стали 566 тыс. человек (убиты, арестованы или депортированы), говорится в заявлении МИД Польши.