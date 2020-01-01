Еврейская община Польши ответила Путину относительно польского посла - "антисемитской свиньи"
По словам Колодзейской-Полтин и Шудриха, Путин манипулировал докладной запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году якобы одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку.
В частности, Путин назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей", ведь он был "полностью согласен с Гитлером в его антисемитских взглядах".
"В последнее время президент России Владимир Путин сделал ряд возмутительных заявлений о генезисе Второй мировой войны и роли в этом Польши. Для нас, евреев, особенно возмутительное манипулирование запиской польского посла в Берлине Юзефа Липского, которая была составлена после его беседы с Адольфом Гитлером в 1938 году ", - цитирует заявление Rzechpospolita.
Cоюз еврейских общин добавил, что Польша поддерживала и частично сотрудничала с сионистским движением, которому Варшава тайно оказывала военную поддержку.
"Тогда, когда Третий Рейх выгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы, в том числе, лично посол Липский, оказали поддержку. Обвинять его в антисемитизме, из-за вырванных из контекста слов, абсолютно безответственно", - отмечается в заявлении.
Напомним, президент России Владимир Путин высказался о роли Польши в развязывании Второй мировой войны.
Путин заявил, что Польша участвовала в сговоре с Гитлером. Посла Польши в Германии того времени он назвал "антисемитской свиньей".
После этого Министерство иностранных дел Польши вызвало к себе российского посла Сергея Андреева.
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