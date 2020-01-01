Еврейская община Польши ответила Путину относительно польского посла - "антисемитской свиньи"

1 января, 2020, 12:05

Глава Союза еврейских общин Польши Клара Колодзейска-Полтин и главный раввин Михал Шудрих отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина об антисемитизме во Второй Речи Посполитой

По словам Колодзейской-Полтин и Шудриха, Путин манипулировал докладной запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году якобы одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку.

В частности, Путин назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей", ведь он был "полностью согласен с Гитлером в его антисемитских взглядах".

"В последнее время президент России Владимир Путин сделал ряд возмутительных заявлений о генезисе Второй мировой войны и роли в этом Польши. Для нас, евреев, особенно возмутительное манипулирование запиской польского посла в Берлине Юзефа Липского, которая была составлена после его беседы с Адольфом Гитлером в 1938 году ", - цитирует заявление Rzechpospolita.

Cоюз еврейских общин добавил, что Польша поддерживала и частично сотрудничала с сионистским движением, которому Варшава тайно оказывала военную поддержку.

"Тогда, когда Третий Рейх выгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы, в том числе, лично посол Липский, оказали поддержку. Обвинять его в антисемитизме, из-за вырванных из контекста слов, абсолютно безответственно", - отмечается в заявлении.

Напомним, президент России Владимир Путин высказался о роли Польши в развязывании Второй мировой войны.

Путин заявил, что Польша участвовала в сговоре с Гитлером. Посла Польши в Германии того времени он назвал "антисемитской свиньей".

После этого Министерство иностранных дел Польши вызвало к себе российского посла Сергея Андреева.