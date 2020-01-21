НАПК отказалось проверять Баканова по поводу нарушения закона в связи с подарками на мероприятии у Суркиса

21 января, 2020, 11:05

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции отказались проводить проверку по поводу возможного получения главой СБУ ценного подарка на юбилее олигарха Григория Суркиса

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции не нашли оснований для проверки возможного нарушения Иваном Бакановым антикоррупционного законодательства на юбилее народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и соратника Виктора Медведчука Григория Суркиса, потому что не увидели "объективных и достоверных сведений" в расследовании журналистов "Схем".

"Изложенная в сообщении информация по поводу возможного нарушения требований относительно получения подарков основывается на материалах журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях", которые, в свою очередь, не содержат объективных и достоверных сведений о факте получения подарка главой Службы безопасности Украины Бакановым И.Г.", - говорится в ответе НАПК журналистам.

Также в агентстве заявили, что "информация о виде и стоимости подарка является лишь предположением журналистов (...) и не содержит ссылок на источники ее получения".

"Учитывая вышеизложенное для принятия мер реагирования со стороны Национального агентства как специального уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции по фактам, приведенным в сообщении, нет оснований", - подытожено в документе.