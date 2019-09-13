Баканов мог нарушить закон, ведь на дне рождения Суркиса получил в подарок рамку за 15 тыс. грн, - "Схемы"

13 сентября, 2019, 08:50

Соратник Медведчука Григорий Суркис на своем дне рождении дарил гостям фоторамку из натуральной кожи бренда Fendi за 540 евро (примерно 15 тыс. грн)

Об этом сообщают "Схемы".

Журналисты заметили, что 4 сентября гости юбиляра Григория Суркиса, в том числе председатель СБУ Баканов, оставляли праздник в "Интерконтиненталь" с желтыми пакетами элитного бренда Fendi.

От гостей, которые также были на празднике, "Схемы" узнали, что было в пакетах: визитерам подарили книгу о жизненном пути именинника под названием "Эпоха Суркиса", а также - фоторамку бренда Fendi, в которую гости имели поместить оперативно распечатанную совместную с именинником фотографию.

Отмечается, что на подаренных рамках был штрихкод элитного магазина в Италии. Позвонив туда, выяснилось, что именно такую фоторамку из натуральной кожи там продают за 540 евро - это около 15 тысяч гривень.

В то же время, согласно отдельным статьям закона Украины "О предотвращении коррупции", глава СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривень).

В НАПК сообщили, что в случае, когда лицо получает предложение такого подарка, оно должно само обратиться в НАПК и сообщить об этом.

"Схемы" обратились за комментарием к Баканову с вопросом, будет ли внутренняя проверка факта получения главой СБУ подарка на предмет того, не превышает ли он предельную законную допустимую стоимость. Ответа пока редакция не получила.

Глава СБУ Иван Баканов с желтым пакетом в руках: