Баканов мог нарушить закон, ведь на дне рождения Суркиса получил в подарок рамку за 15 тыс. грн, - "Схемы"
Об этом сообщают "Схемы".
Журналисты заметили, что 4 сентября гости юбиляра Григория Суркиса, в том числе председатель СБУ Баканов, оставляли праздник в "Интерконтиненталь" с желтыми пакетами элитного бренда Fendi.
От гостей, которые также были на празднике, "Схемы" узнали, что было в пакетах: визитерам подарили книгу о жизненном пути именинника под названием "Эпоха Суркиса", а также - фоторамку бренда Fendi, в которую гости имели поместить оперативно распечатанную совместную с именинником фотографию.
Отмечается, что на подаренных рамках был штрихкод элитного магазина в Италии. Позвонив туда, выяснилось, что именно такую фоторамку из натуральной кожи там продают за 540 евро - это около 15 тысяч гривень.
В то же время, согласно отдельным статьям закона Украины "О предотвращении коррупции", глава СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривень).
В НАПК сообщили, что в случае, когда лицо получает предложение такого подарка, оно должно само обратиться в НАПК и сообщить об этом.
"Схемы" обратились за комментарием к Баканову с вопросом, будет ли внутренняя проверка факта получения главой СБУ подарка на предмет того, не превышает ли он предельную законную допустимую стоимость. Ответа пока редакция не получила.
Глава СБУ Иван Баканов с желтым пакетом в руках:
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