 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБаканов мог нарушить закон, ведь на дне рождения Суркиса получил в подарок рамку за 15 тыс. грн, - "Схемы"

Баканов мог нарушить закон, ведь на дне рождения Суркиса получил в подарок рамку за 15 тыс. грн, - "Схемы"

Соратник Медведчука Григорий Суркис на своем дне рождении дарил гостям фоторамку из натуральной кожи бренда Fendi за 540 евро (примерно 15 тыс. грн)

Об этом сообщают "Схемы".

Журналисты заметили, что 4 сентября гости юбиляра Григория Суркиса, в том числе председатель СБУ Баканов, оставляли праздник в "Интерконтиненталь" с желтыми пакетами элитного бренда Fendi.

От гостей, которые также были на празднике, "Схемы" узнали, что было в пакетах: визитерам подарили книгу о жизненном пути именинника под названием "Эпоха Суркиса", а также - фоторамку бренда Fendi, в которую гости имели поместить оперативно распечатанную совместную с именинником фотографию.

Отмечается, что на подаренных рамках был штрихкод элитного магазина в Италии. Позвонив туда, выяснилось, что именно такую фоторамку из натуральной кожи там продают за 540 евро - это около 15 тысяч гривень.

В то же время, согласно отдельным статьям закона Украины "О предотвращении коррупции", глава СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривень).

В НАПК сообщили, что в случае, когда лицо получает предложение такого подарка, оно должно само обратиться в НАПК и сообщить об этом.

"Схемы" обратились за комментарием к Баканову с вопросом, будет ли внутренняя проверка факта получения главой СБУ подарка на предмет того, не превышает ли он предельную законную допустимую стоимость. Ответа пока редакция не получила.

Глава СБУ Иван Баканов с желтым пакетом в руках:

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

13 сентября, 2019 пятница

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать