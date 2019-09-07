Шеф СБУ Баканов и первый помощник Зеленского Шефир гуляли на дне рождения Суркиса - "Схемы"

7 сентября, 2019, 08:57

Представители высшего руководства страны были замечены на юбилее одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", миллиардера и близкого к Игорю Коломойскому совладельца телеканала "1 + 1" Григория Суркиса

Об этом говорится в новом расследовании программы "Схемы", передает Еспресо.TV.

В фильме, снятом до 100 дней своего президентства, который вышел на телеэкраны 31 августа, Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" - по финансированию партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".

А уже через несколько дней новые глава СБУ и помощник самого президента поздравляли с 70-летием одного из ключевых официальных спонсоров политсилы Медведчука Григория Суркиса.