Шеф СБУ Баканов и первый помощник Зеленского Шефир гуляли на дне рождения Суркиса - "Схемы"
7 сентября, 2019, 08:57
Представители высшего руководства страны были замечены на юбилее одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", миллиардера и близкого к Игорю Коломойскому совладельца телеканала "1 + 1" Григория Суркиса
Об этом говорится в новом расследовании программы "Схемы", передает Еспресо.TV.
В фильме, снятом до 100 дней своего президентства, который вышел на телеэкраны 31 августа, Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" - по финансированию партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".
А уже через несколько дней новые глава СБУ и помощник самого президента поздравляли с 70-летием одного из ключевых официальных спонсоров политсилы Медведчука Григория Суркиса.
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