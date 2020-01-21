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Espreso.tvСпортМолниеносный нокаут: американский боец MMA победил соперника за 18 секунд

Молниеносный нокаут: американский боец MMA победил соперника за 18 секунд


фото: Pro Rings
На турнире по смешанным единоборствам в США Эмон Бейкер нокаутировал Ричарда Трея на 18-й секунде поединка

Видео появилось на странице NeutralCornerMMA в twitter.

Американский боец смешанных единоборств Эмон Бейкер победил соотечественника Ричарда Трея на турнире SSP Fight Night 46 в США в середине января.

Бейкер сделал захват, взял соперника за пояс и перекинул его головой вниз на настил. Рефери сразу сигнализировал об остановке поединка.

Трей после нокаута потерял сознание и был доставлен в больницу, после обследования медики заверили, что жизнь бойца в безопасности.

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