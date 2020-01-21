Молниеносный нокаут: американский боец MMA победил соперника за 18 секунд
21 января, 2020, 21:21
На турнире по смешанным единоборствам в США Эмон Бейкер нокаутировал Ричарда Трея на 18-й секунде поединка
Видео появилось на странице NeutralCornerMMA в twitter.
Американский боец смешанных единоборств Эмон Бейкер победил соотечественника Ричарда Трея на турнире SSP Fight Night 46 в США в середине января.
Бейкер сделал захват, взял соперника за пояс и перекинул его головой вниз на настил. Рефери сразу сигнализировал об остановке поединка.
Трей после нокаута потерял сознание и был доставлен в больницу, после обследования медики заверили, что жизнь бойца в безопасности.
Check out this crazy Suplex KO from Emon Baker! @SparStarMMA @ savage135 pic.twitter.com/a0cPaPW4YE- NeutralCornerMMA (@MmaNeutral) January 13, 2020
- Напомним, 19 января Конор МакГрегор победил американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 нокаутом в первом раунде.
- Ирландский боец одолел Серроне за 40 секунд.
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