Молниеносный нокаут: американский боец MMA победил соперника за 18 секунд

21 января, 2020, 21:21

На турнире по смешанным единоборствам в США Эмон Бейкер нокаутировал Ричарда Трея на 18-й секунде поединка

Видео появилось на странице NeutralCornerMMA в twitter.

Американский боец смешанных единоборств Эмон Бейкер победил соотечественника Ричарда Трея на турнире SSP Fight Night 46 в США в середине января.

Бейкер сделал захват, взял соперника за пояс и перекинул его головой вниз на настил. Рефери сразу сигнализировал об остановке поединка.

Трей после нокаута потерял сознание и был доставлен в больницу, после обследования медики заверили, что жизнь бойца в безопасности.