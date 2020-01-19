Макгрегор уничтожил Серроне за 40 секунд: видео нокаута
19 января, 2020, 08:25
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор победил американца Дональда Серроне за 40 секунд
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер смешанных единоборств UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).
В главном бою экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор МакГрегор встретился с Дональдом Серроне.
Этот поединок стал для ирландца первым после поражения россиянину Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года.
Поединок закончился в первом раунде. Макгрегор сразу отправил соперника в нокдаун, после чего быстро добил в партере. Бой длился 40 секунд.
Conor McGregor (-300):- The Action Network (@ActionNetworkHQ) January 19, 2020
All it took was 40 seconds to take out Cowboy Cerrone ... pic.twitter.com/K70BOA3H0E
- 19 января Конор МакГрегор победил американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 нокаутом в первом раунде.
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