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Espreso.tvСпортМакгрегор уничтожил Серроне за 40 секунд: видео нокаута

Макгрегор уничтожил Серроне за 40 секунд: видео нокаута


фото: REUTERS
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор победил американца Дональда Серроне за 40 секунд

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер смешанных единоборств UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).

В главном бою экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор МакГрегор встретился с Дональдом Серроне.

Этот поединок стал для ирландца первым после поражения россиянину Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года.

Поединок закончился в первом раунде. Макгрегор сразу отправил соперника в нокдаун, после чего быстро добил в партере. Бой длился 40 секунд.

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