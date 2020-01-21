Лидер "Динамо" травмировался в товарищеском матче
21 января, 2020, 15:05
В спарринге против азербайджанского "Нефтчи" травмировался полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербичи
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Вчера, 20 января, киевское "Динамо" встречалось с азербайджанским "Нефтчи", украинцы победили со счетом 2: 1. Встреча запомнилась травмой вингера киевлян Беньямина Вербичи, который почувствовал боль в задней поверхности бедра. Медицинский штаб команды диагностировал незначительное растяжение мышц.
Вербичи провел утреннюю тренировку в тренажерном зале вместе с партнерами по команде, а уже через несколько дней сможет вернуться к работе с мячом.
В нынешнем сезоне словенец провел 22 матча, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. В общем из-за травм 26-летний Вербичи в 2019 году пропустил 63 дня.
- 16 января стало известно, что контракт украинского полузащитника "Сивасспора" Сергея Рыбалки временно приостановлен из-за травмы футболиста.
- 20 декабря, стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме" и отстранен от футбольной деятельности.
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