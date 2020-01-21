Лидер "Динамо" травмировался в товарищеском матче

21 января, 2020, 15:05

В спарринге против азербайджанского "Нефтчи" травмировался полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербичи

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Вчера, 20 января, киевское "Динамо" встречалось с азербайджанским "Нефтчи", украинцы победили со счетом 2: 1. Встреча запомнилась травмой вингера киевлян Беньямина Вербичи, который почувствовал боль в задней поверхности бедра. Медицинский штаб команды диагностировал незначительное растяжение мышц.

Вербичи провел утреннюю тренировку в тренажерном зале вместе с партнерами по команде, а уже через несколько дней сможет вернуться к работе с мячом.

В нынешнем сезоне словенец провел 22 матча, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. В общем из-за травм 26-летний Вербичи в 2019 году пропустил 63 дня.