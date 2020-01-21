 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛидер "Динамо" травмировался в товарищеском матче

Лидер "Динамо" травмировался в товарищеском матче


фото: fcdynamo.kiev.ua
В спарринге против азербайджанского "Нефтчи" травмировался полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербичи

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Вчера, 20 января, киевское "Динамо" встречалось с азербайджанским "Нефтчи", украинцы победили со счетом 2: 1. Встреча запомнилась травмой вингера киевлян Беньямина Вербичи, который почувствовал боль в задней поверхности бедра. Медицинский штаб команды диагностировал незначительное растяжение мышц.

Вербичи провел утреннюю тренировку в тренажерном зале вместе с партнерами по команде, а уже через несколько дней сможет вернуться к работе с мячом.

В нынешнем сезоне словенец провел 22 матча, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. В общем из-за травм 26-летний Вербичи в 2019 году пропустил 63 дня.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2020 вторник

больше новостей

21 января, 2020 вторник

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать