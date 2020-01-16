Турецкий клуб отказался платить экс-футболисту "Динамо" зарплату из-за травмы

16 января, 2020, 17:27

Контракт украинского полузащитника "Сивасспора" Сергея Рыбалки временно приостановлен из-за травмы футболиста

Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Турецкий "Сивасспор" приостановил действие контракта Сергея Рыбалки из-за травмы колена, футболисту снова начнут платить зарплату, начиная с сезона 2020/21.

В нынешнем сезоне бывший игрок "Динамо" принял участие только в трех официальных матчах за "Сивасспор". Тransfermark оценивает игрока в 1 млн евро.

В турнирной таблице чемпионата Турции "Сивасспор" после 17-ти матчей занимает первое место, в активе команды 37 зачетных баллов.