Турецкий клуб отказался платить экс-футболисту "Динамо" зарплату из-за травмы
16 января, 2020, 17:27
Контракт украинского полузащитника "Сивасспора" Сергея Рыбалки временно приостановлен из-за травмы футболиста
Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Турецкий "Сивасспор" приостановил действие контракта Сергея Рыбалки из-за травмы колена, футболисту снова начнут платить зарплату, начиная с сезона 2020/21.
В нынешнем сезоне бывший игрок "Динамо" принял участие только в трех официальных матчах за "Сивасспор". Тransfermark оценивает игрока в 1 млн евро.
В турнирной таблице чемпионата Турции "Сивасспор" после 17-ти матчей занимает первое место, в активе команды 37 зачетных баллов.
- 22 декабря украинский нападающий Артем Кравец забил за "Кайсериспор" гол в матче чемпионата Турции против "Истанбула".
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