ГБР готовит принудительный привод Порошенко на допрос

21 января, 2020, 15:16

Следователи Государственного бюро расследований готовят материалы для принудительного привода на допрос пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко

Об этом заявил руководитель следственного отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий, передает "Укринформ".

"ГБР прислала ему повестки на допрос по адресу его регистрации, по адресу Верховной Рады, то есть, он был надлежащим образом уведомлен. Кроме того, вчера, когда он появился без предупреждения и вызова ГБР, ему так же была отмечена необходимость явки сегодня в 10:30 на допрос в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин не явился сегодня на допрос. Соответственно, следователи готовят материалы для выполнения принудительного привода Порошенко ", - сказал Корецкий.

Ранее адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что по состоянию на 20 января Петр Порошенко не получал никаких повесток и сам пришел в ГБР, чтобы их получить.

Напомним, ГБР вызывает Порошенко на допросы в нескольких делах - о Минских соглашениях, в подписании которых видит государственную измену со стороны пятого президента Украины, об отправке военных катеров из Одессы в Мариуполь и о судебной реформе.