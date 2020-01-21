 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГБР готовит принудительный привод Порошенко на допрос

ГБР готовит принудительный привод Порошенко на допрос

Следователи Государственного бюро расследований готовят материалы для принудительного привода на допрос пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко

Об этом заявил руководитель следственного отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий, передает "Укринформ".

"ГБР прислала ему повестки на допрос по адресу его регистрации, по адресу Верховной Рады, то есть, он был надлежащим образом уведомлен. Кроме того, вчера, когда он появился без предупреждения и вызова ГБР, ему так же была отмечена необходимость явки сегодня в 10:30 на допрос в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин не явился сегодня на допрос. Соответственно, следователи готовят материалы для выполнения принудительного привода Порошенко ", - сказал Корецкий.

Ранее адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что по состоянию на 20 января Петр Порошенко не получал никаких повесток и сам пришел в ГБР, чтобы их получить.

Напомним, ГБР вызывает Порошенко на допросы в нескольких делах - о Минских соглашениях, в подписании которых видит государственную измену со стороны пятого президента Украины, об отправке военных катеров из Одессы в Мариуполь и о судебной реформе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2020 вторник

больше новостей

21 января, 2020 вторник

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать