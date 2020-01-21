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Espreso.tvСпортФутболисты сельской команды отравились в Турции

Футболисты сельской команды отравились в Турции


фото: koloskovalivka.com
Главный тренер ковалевского "Колоса" Виталий Костышин рассказал, что некоторые футболисты пропустили матч против румынской "Академии" из-за отравления

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

20 января, "Колос" из села Ковалевка Киевской области, провел свой первый спарринг на сборах в Турции. Соперником сельского клуба была румынская "Академия", с которым украинцы справились без всяких проблем, счет - 3:0.

Главный тренер команды Виталий Костышин рассказал, что несколько футболистов не смогли принять участие в матче из-за пищевого отравления.

"Несколько человек отравились перед матчем. Трое не смогли сыграть, а Литвин быстро перенес и играл после отравления", - рассказал специалист.

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