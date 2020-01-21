Футболисты сельской команды отравились в Турции
21 января, 2020, 16:10
Главный тренер ковалевского "Колоса" Виталий Костышин рассказал, что некоторые футболисты пропустили матч против румынской "Академии" из-за отравления
Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.
20 января, "Колос" из села Ковалевка Киевской области, провел свой первый спарринг на сборах в Турции. Соперником сельского клуба была румынская "Академия", с которым украинцы справились без всяких проблем, счет - 3:0.
Главный тренер команды Виталий Костышин рассказал, что несколько футболистов не смогли принять участие в матче из-за пищевого отравления.
"Несколько человек отравились перед матчем. Трое не смогли сыграть, а Литвин быстро перенес и играл после отравления", - рассказал специалист.
- 16 января ковалевский "Колос" усилил бывший полузащитник российского "Зенита" Владислав Соловейчик.
- 13 января чемпион Европы-2009 Кирилл Петров стал игроком "Колоса" из села Ковалевка, который выступает в УПЛ.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-