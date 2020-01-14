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Espreso.tvОбществоБеларусь направила Украине предложение о закупке нефти

Беларусь направила Украине предложение о закупке нефти


фото: vcrti
Правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучая все возможные варианты

Об этом заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента Александра Лукашенко, передает БЕЛТА.

Как отметил чиновник, соответствующие коммерческие предложения направлены в Украину, Польшу, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан.

"Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти", - сказал он.

Крутой заявил, что Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.

"Каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла ", - заявил он.

Напомним, Россия с 1 января 2020 г. прекратила экспорт нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Позже поставки были частично восстановлены.

В начале января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не смог договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России.

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