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Espreso.tvОбществоЗеленский поедет в Израиль на годовщину освобождения узников Аушвица

Зеленский поедет в Израиль на годовщину освобождения узников Аушвица


фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Израиль, где примет участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц, которые состоятся 22-23 января 2020 года

Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на "The Times of Israel".

По словам президента, он планировал визит в Израиль, однако не принимал окончательное решение до момента возвращения в Украину тел погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

Зеленский отметил, что было бы справедливо, если бы ему дали слово на мероприятиях, посвященных памяти узников лагеря.

"Для меня лично неважно, буду ли я выступать. Но так много людей, погибших в результате этой трагедии (во время Холокоста, - ред.), начиная с Бабьего Яра, где казнили 150 тысяч украинских евреев. Статистическая информация, которую мы имеем, показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших во время Холокоста, был украинцем. Для украинцев очень важно почтить память жертв Холокоста. Поэтому считаю, было бы справедливо, если бы президент Украины выступил с речью. Я знаю, что у израильской стороны другой формат; нас не пригласили выступать. Но в любом случае, я буду присутствовать на этой церемонии", - рассказал Зеленский.

Мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц, состоятся 22-23 января в Иерусалиме.

В лагере "Аушвиц-Биркенау" в годы Второй мировой войны, по оценкам, погибли более миллиона человек, большинство из которых составляли евреи.

Всего в ходе Холокоста нацисты и их пособники убили шесть миллионов евреев.

  • Напомним, 14 января Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление МИД Израиля об ответственности украинских националистов за убийства во время Холокоста.
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