Иранский министр едет в Украину с посланием к Зеленскому
Об этом сообщает IRNA .
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана, письмо передаст Зеленскому иранский министр дорог и городского развития, который отправился для этого в Киев.
"Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Рухани своему украинскому коллеге (Владимиру Зеленскому, - ред.), которое касается катастрофы украинского гражданского самолета под Тегераном", - сообщили в МИД Ирана.
Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 г. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.
- Напомним, 18 января стало известно, что Иран якобы согласился передать Украине "черные ящики" со сбитого самолета МАУ. Однако уже 19-го числа эту информацию иранская сторона отвергла.
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