 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИранский министр едет в Украину с посланием к Зеленскому

Иранский министр едет в Украину с посланием к Зеленскому


фото: reuters
Президент Ирана Рухани передал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране

Об этом сообщает IRNA .

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана, письмо передаст Зеленскому иранский министр дорог и городского развития, который отправился для этого в Киев.

"Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Рухани своему украинскому коллеге (Владимиру Зеленскому, - ред.), которое касается катастрофы украинского гражданского самолета под Тегераном", - сообщили в МИД Ирана.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 г. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать