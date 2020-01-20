Иранский министр едет в Украину с посланием к Зеленскому

20 января, 2020, 11:40

Президент Ирана Рухани передал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране

Об этом сообщает IRNA .

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана, письмо передаст Зеленскому иранский министр дорог и городского развития, который отправился для этого в Киев.

"Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Рухани своему украинскому коллеге (Владимиру Зеленскому, - ред.), которое касается катастрофы украинского гражданского самолета под Тегераном", - сообщили в МИД Ирана.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 г. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.