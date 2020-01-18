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Espreso.tvОбществоИран согласился передать Украине "черные ящики" со сбитого самолета МАУ

Иран согласился передать Украине "черные ящики" со сбитого самолета МАУ


фото: alihashemtv
Иран согласился передать Киеву бортовые самописцы со сбитого вблизи Тегерана лайнера "Международных авиалиний Украины"

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает РБК-Украина.

Иран передаст Украине "черные ящики" самолета авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными вблизи Тегерана.

По данным иранских СМИ, глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что "черные ящики" со сбитого украинского самолета передадут в Киев.

Ожидается, что бортовые самописцы самолета украинской авиакомпании, сбитого двумя иранскими ракетами, прибудут в Украину до конца января.

  • Напомним, 17 января Офис Генерального прокурора повторно обратился с запросом Ирана по поводу предоставления бортовых самописцев самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

 

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