Иран опроверг информацию о передаче Украине "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ
19 января, 2020, 14:22
В Иране заявили, что пока не будут передавать бортовые самописцы со сбитого самолета МАУ для расшифровки в Украине
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает hromadske .
Директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран самостоятельно попытается исследовать "черные ящики".
"Мы пытаемся расшифровать "черные ящики" здесь, в Иране. В противном случае - передадим их в Украину или Францию, но пока не приняли решение отправить их в другую страну", - сказал Резайфар.
- Напомним, 18 января со ссылкой на заявление Резайфара сообщалось, что Иран согласился передать Киеву бортовые самописцы со сбитого вблизи Тегерана лайнера "Международных авиалиний Украины".
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