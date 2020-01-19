Иран опроверг информацию о передаче Украине "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ

19 января, 2020, 14:22

В Иране заявили, что пока не будут передавать бортовые самописцы со сбитого самолета МАУ для расшифровки в Украине

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает hromadske .

Директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран самостоятельно попытается исследовать "черные ящики".

"Мы пытаемся расшифровать "черные ящики" здесь, в Иране. В противном случае - передадим их в Украину или Францию, но пока не приняли решение отправить их в другую страну", - сказал Резайфар.