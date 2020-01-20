В Китае от новой вирусной пневмонии умерли три человека, количество заболевших превысило 200
20 января, 2020, 10:28
В Китае зафиксированы еще 139 случаев заболевания неизвестной пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, а их общее количество уже превысило 200
Трое больных умерли, сообщает BBC China.
Новые случаи за последние два дня были зафиксированы в городах Пекин, Шэньчжэнь и Ухань.
Напомним, что после вспышки пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем, который зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года, новый неизвестный коронавирус обнаружили в 60 человек в Китае.
Кроме того, его обнаружили у одной женщины в Таиланде, которая прилетела туда из Уханя, а также у жителя Японии, который также посещал город.
16 января в Японии подтвердили первый в стране случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
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