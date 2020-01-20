Турецкая команда усилится еще одним украинским футболистом

20 января, 2020, 12:22

Украинский нападающий Андрей Борячук присоединился к турецкому "Ризеспору", за который уже выступают два других украинца Николай Морозюк и Денис Гармаш

Об этом сообщает Karadenizgazete .

"Ризеспор" достиг соглашения о переходе нападающего донецкого "Шахтера" Андрея Борячука, источник пока не указывает, будет ли это аренда или полноценный трансфер.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел только 3 матча, в которых забил 1 гол.

"Ризеспор" идет на 12-м месте в чемпионате Турции. За него выступают украинские полузащитники Николай Морозюк и Денис Гармаш.