Турецкая команда усилится еще одним украинским футболистом
20 января, 2020, 12:22
Украинский нападающий Андрей Борячук присоединился к турецкому "Ризеспору", за который уже выступают два других украинца Николай Морозюк и Денис Гармаш
Об этом сообщает Karadenizgazete .
"Ризеспор" достиг соглашения о переходе нападающего донецкого "Шахтера" Андрея Борячука, источник пока не указывает, будет ли это аренда или полноценный трансфер.
В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел только 3 матча, в которых забил 1 гол.
"Ризеспор" идет на 12-м месте в чемпионате Турции. За него выступают украинские полузащитники Николай Морозюк и Денис Гармаш.
- 5 января полузащитник "Динамо" Денис Гармаш после 13 лет в киевском клубе перешел в турецкий "Ризеспор" .
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