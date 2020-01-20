Конкурент Зинченко в "Манчестер Сити" получил очередное повреждение
20 января, 2020, 16:59
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что левый защитник команды Бенжамен Мэнди получил повреждение
Об этом сообщает Manchester Evening News .
"У нас все здоровы, кроме Стоунз и Мэнди. У Стоунз трудности после прошлого матча, а у Бенжамена есть определенные мышечные проблемы", - сказал Гвардиола.
25-летний Мэнди является конкурентом украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника. Футболист сборной Украины с 4-го января не попадает в заявку команды на матчи АПЛ. Француз пропустит следующий матч чемпионата Англии против "Шеффилд Юнайтед".
- 18 января в 23-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" из-за автогола бывшего футболиста "Шахтера" Фернандиньо.
- Напомним, 15 января стало известно, что испанский тренер Хосеп Гвардиола решил остаться в английском "Манчестер Сити".
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