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Espreso.tvСпортКонкурент Зинченко в "Манчестер Сити" получил очередное повреждение

Конкурент Зинченко в "Манчестер Сити" получил очередное повреждение


фото: mancity.com
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что левый защитник команды Бенжамен Мэнди получил повреждение

Об этом сообщает Manchester Evening News .

"У нас все здоровы, кроме Стоунз и Мэнди. У Стоунз трудности после прошлого матча, а у Бенжамена есть определенные мышечные проблемы", - сказал Гвардиола.

25-летний Мэнди является конкурентом украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника. Футболист сборной Украины с 4-го января не попадает в заявку команды на матчи АПЛ. Француз пропустит следующий матч чемпионата Англии против "Шеффилд Юнайтед".

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