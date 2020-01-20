Конкурент Зинченко в "Манчестер Сити" получил очередное повреждение

20 января, 2020, 16:59

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что левый защитник команды Бенжамен Мэнди получил повреждение

Об этом сообщает Manchester Evening News .

"У нас все здоровы, кроме Стоунз и Мэнди. У Стоунз трудности после прошлого матча, а у Бенжамена есть определенные мышечные проблемы", - сказал Гвардиола.

25-летний Мэнди является конкурентом украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника. Футболист сборной Украины с 4-го января не попадает в заявку команды на матчи АПЛ. Француз пропустит следующий матч чемпионата Англии против "Шеффилд Юнайтед".