Гвардиола определился со своим будущим в "Манчестер Сити"
15 января, 2020, 10:51
Испанский тренер Хосеп Гвардиола решил остаться в английском "Манчестер Сити"
Об этом сообщает The Telegraph .
Как утверждает источник, испанский специалист доволен своим положением в клубе, хотя не решил, будет ли продлевать контракт с "Манчестер Сити".
Люди, близкие к Гвардиоле, говорят, что у испанца нет никаких шансов уйти в конце этого сезона и он планирует остаться как минимум до окончания срока действия соглашения летом 2021 года.
У тренера есть пункт в контракте, который позволяет ему беспрепятственно покинуть "Манчестер Сити" летом 2020 года, но это не имеет значения из-за его желания остаться.
"Манчестер Сити" пока располагается на втором месте в чемпионате Англии, но отстает от "Ливерпуля" на 14 очков.
- Напомним, в декабря 2019 году отец Хосепа Гвардиолы рассказал, что тренер может вернуться в "Барселону" .
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