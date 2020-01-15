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Espreso.tvСпортГвардиола определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

Гвардиола определился со своим будущим в "Манчестер Сити"


фото: REUTERS
Испанский тренер Хосеп Гвардиола решил остаться в английском "Манчестер Сити"

Об этом сообщает The Telegraph .

Как утверждает источник, испанский специалист доволен своим положением в клубе, хотя не решил, будет ли продлевать контракт с "Манчестер Сити".

Люди, близкие к Гвардиоле, говорят, что у испанца нет никаких шансов уйти в конце этого сезона и он планирует остаться как минимум до окончания срока действия соглашения летом 2021 года.

У тренера есть пункт в контракте, который позволяет ему беспрепятственно покинуть "Манчестер Сити" летом 2020 года, но это не имеет значения из-за его желания остаться.

"Манчестер Сити" пока располагается на втором месте в чемпионате Англии, но отстает от "Ливерпуля" на 14 очков.

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