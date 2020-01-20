Беленюк показал "последствия" отмены депутатской неприкосновенности
20 января, 2020, 16:31
Украинский нардеп и борец Жан Беленюк с юмором отреагировал на отмену депутатской неприкосновенности
Фото с лейкопластырем на брови, спортсмен-депутат опубликовал в instagram.
"Сегодня прилетела "первая ласточка" после отмены депутатской неприкосновенности", - написал Беленюк под фотографией.
- С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон о отмене депутатской неприкосновенности.
- Напомним, 16 сентября Беленюк победил в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе венгра Виктора Льоринца.
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