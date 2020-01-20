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Espreso.tvСпортБеленюк показал "последствия" отмены депутатской неприкосновенности

Беленюк показал "последствия" отмены депутатской неприкосновенности


фото: facebook
Украинский нардеп и борец Жан Беленюк с юмором отреагировал на отмену депутатской неприкосновенности

Фото с лейкопластырем на брови, спортсмен-депутат опубликовал в instagram.

"Сегодня прилетела "первая ласточка" после отмены депутатской неприкосновенности", - написал Беленюк под фотографией.

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