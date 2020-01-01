В Украине больше не действует депутатская неприкосновенность
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Согласно принятым изменениям, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.
В то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Конституции, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Кроме того, накануне нового года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон (законопроект №2237), который привел в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов. Согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержание под стражей домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.
Вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов имеют право следственные НАБУ и центрального аппарата ГБР.
Напомним, 18 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "Слуг народа" №2237 , который, по мнению других фракций, концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов.
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