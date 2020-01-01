В Украине больше не действует депутатская неприкосновенность

1 января, 2020, 08:59

С 1 января 2020 в Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Согласно принятым изменениям, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Конституции, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Кроме того, накануне нового года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон (законопроект №2237), который привел в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов. Согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержание под стражей домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов имеют право следственные НАБУ и центрального аппарата ГБР.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "Слуг народа" №2237 , который, по мнению других фракций, концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов.