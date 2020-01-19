 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: кортеж с телами погибших украинцев встречают сотни людей с цветами

Авиакатастрофа в Иране: кортеж с телами погибших украинцев встречают сотни людей с цветами


фото: REUTERS
Кортеж с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами в аэропорту "Борисполь" встречают сотни людей с цветами

Об этом сообщает Укринформ.

Кортеж с телами 11 украинских пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране самолета авиакомпании МАУ встречает возле терминала В аэропорта "Борисполь" много людей с цветами.

Среди них - родственники погибших, работники гражданской авиации, просто неравнодушные люди, которые пришли почтить память погибших соотечественников.

Самолет из Ирана 11:00 приземлился в "Борисполе". Из него вынесли одиннадцать закрытых гробов, покрытых государственными флагами.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать