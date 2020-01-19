Авиакатастрофа в Иране: кортеж с телами погибших украинцев встречают сотни людей с цветами
19 января, 2020, 12:38
Кортеж с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами в аэропорту "Борисполь" встречают сотни людей с цветами
Об этом сообщает Укринформ.
Кортеж с телами 11 украинских пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране самолета авиакомпании МАУ встречает возле терминала В аэропорта "Борисполь" много людей с цветами.
Среди них - родственники погибших, работники гражданской авиации, просто неравнодушные люди, которые пришли почтить память погибших соотечественников.
Самолет из Ирана 11:00 приземлился в "Борисполе". Из него вынесли одиннадцать закрытых гробов, покрытых государственными флагами.
- 19 января в аэропорт "Борисполь" прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе в Иране граждан Украины.
- В аэропорту "Борисполь" началась церемония памяти жертв авиакатастрофы в Иране.
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