В "Манчестер Юнайтед" появится новый капитан
17 января, 2020, 13:15
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер заявил, что новым капитаном команды станет защитник Гарри Магуайр
Об этом сообщает bbc.com .
"Гарри Магуайр - капитан. Все говорит о том, что он - лидер нашего коллектива. Теперь капитанскую повязку носить он", - сказал Сульшер.
Магуайр перешел в английский "Манчестер Юнайтед" летом 2019-го года по 80 млн фунтов с английского "Лестера".
Капитаном команды был защитник Эшли Янг, но футболист практически завершил свой трансфер в итальянский "Интер".
- 7 января знаменитый шотландский тренер сэр Алекс Фергюсон успокаивал себя вином в перерыве матча между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (1: 3).
- 9 января стало известно, что бывший тренер итальянских "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри близок к подписанию контракта с "Манчестер Юнайтед" .
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