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Espreso.tvСпортВ "Манчестер Юнайтед" появится новый капитан

В "Манчестер Юнайтед" появится новый капитан


фото: Reuters
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер заявил, что новым капитаном команды станет защитник Гарри Магуайр

Об этом сообщает bbc.com .

"Гарри Магуайр - капитан. Все говорит о том, что он - лидер нашего коллектива. Теперь капитанскую повязку носить он", - сказал Сульшер.

Магуайр перешел в английский "Манчестер Юнайтед" летом 2019-го года по 80 млн фунтов с английского "Лестера".

Капитаном команды был защитник Эшли Янг, но футболист практически завершил свой трансфер в итальянский "Интер".

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