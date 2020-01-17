В "Манчестер Юнайтед" появится новый капитан

17 января, 2020, 13:15

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер заявил, что новым капитаном команды станет защитник Гарри Магуайр

Об этом сообщает bbc.com .

"Гарри Магуайр - капитан. Все говорит о том, что он - лидер нашего коллектива. Теперь капитанскую повязку носить он", - сказал Сульшер.

Магуайр перешел в английский "Манчестер Юнайтед" летом 2019-го года по 80 млн фунтов с английского "Лестера".

Капитаном команды был защитник Эшли Янг, но футболист практически завершил свой трансфер в итальянский "Интер".