МЮ может возглавить экс-тренер "Ювентуса" и "Милана"

9 января, 2020, 12:37

Бывший тренер итальянских "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри близок к подписанию контракта с "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает mirror.co.uk.

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер находится под давлением из-за неудовлетворительных результатов команды в чемпионате. Боссы британского клуба ищут замену норвежскому специалисту, одним из главных претендентов является бывший тренер итальянских "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри.

Именитый тренер следит за ситуацией вокруг Сульшера и готов возглавить МЮ. 52-летний итальянец покинул "Юве" летом 2019-го и с тех пор остается без работы.

За свою карьеру Аллегри шесть раз становился чемпионом Италии, 5 раз выигрывал Кубок Италии и дважды выводил "Ювентус" в финал Лиги чемпионов.

После 21-го тура чемпионата Англии, "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место, в активе команды 31 очко, до четвертого места, которое позволяет играть в Лиге чемпионов, расстояние 5 пунктов.