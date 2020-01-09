МЮ может возглавить экс-тренер "Ювентуса" и "Милана"
Об этом сообщает mirror.co.uk.
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер находится под давлением из-за неудовлетворительных результатов команды в чемпионате. Боссы британского клуба ищут замену норвежскому специалисту, одним из главных претендентов является бывший тренер итальянских "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри.
Именитый тренер следит за ситуацией вокруг Сульшера и готов возглавить МЮ. 52-летний итальянец покинул "Юве" летом 2019-го и с тех пор остается без работы.
За свою карьеру Аллегри шесть раз становился чемпионом Италии, 5 раз выигрывал Кубок Италии и дважды выводил "Ювентус" в финал Лиги чемпионов.
После 21-го тура чемпионата Англии, "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место, в активе команды 31 очко, до четвертого места, которое позволяет играть в Лиге чемпионов, расстояние 5 пунктов.
- 7 января "Манчестер Юнайтед" в матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" пропустил три гола в первом тайме домашнего матча впервые с 1997 года
- В сентябре сообщалось, что Массимилано Аллегри может возглавить английский футбольный клуб "Тоттенхэм".
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