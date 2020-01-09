Футболисты МЮ заставили своей игрой Алекса Фергюсона выпить в перерыве матча
Об этом сообщает Metro.
7 января, в полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1. Такой результат явно не удовлетворил фанатов клуба, однако наиболее разочарованным в этот вечер почувствовал себя легендарный тренер МЮ сэр Алекс Фергюсон.
В перерыве встречи шотландец почувствовал себя "униженным" и, взяв бокал вина, отправился в свой кабинет на стадионе Олд Траффорд, как сообщает источник на лице Фергюсона не было никаких эмоций.
Сэр Алекс Фергюсон тренировал английский МЮ с 1986-го до 2013-го года, является рекордсменом по непрерывной количеством времени работы в одном клубе. Он тринадцать раз побеждал в чемпионате Англии и дважды принимал кубок Лиги чемпионов.
- 7 января "Манчестер Юнайтед" в матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" пропустил три гола в первом тайме домашнего матча впервые с 1997 года.
- 5 декабря главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил сотую победу в чемпионате Англии и превзошел достижение Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.
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