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Espreso.tvСпортФутболисты МЮ заставили своей игрой Алекса Фергюсона выпить в перерыве матча

Футболисты МЮ заставили своей игрой Алекса Фергюсона выпить в перерыве матча


фото: Reuters
Знаменитый шотландский тренер сэр Алекс Фергюсон успокаивал себя вином в перерыве матча между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (1:3)

Об этом сообщает Metro.

7 января, в полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1. Такой результат явно не удовлетворил фанатов клуба, однако наиболее разочарованным в этот вечер почувствовал себя легендарный тренер МЮ сэр Алекс Фергюсон.

В перерыве встречи шотландец почувствовал себя "униженным" и, взяв бокал вина, отправился в свой кабинет на стадионе Олд Траффорд, как сообщает источник на лице Фергюсона не было никаких эмоций.

Сэр Алекс Фергюсон тренировал английский МЮ с 1986-го до 2013-го года, является рекордсменом по непрерывной количеством времени работы в одном клубе. Он тринадцать раз побеждал в чемпионате Англии и дважды принимал кубок Лиги чемпионов.

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