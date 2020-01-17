Украинская теннисистка Ястремская вышла в финал турнира WTA в Австралии
17 января, 2020, 10:36
Украинка Даяна Ястремская победила белоруску Арину Соболенко и вышла в финал турнира WTA в Аделаиде
Об этом сообщает tennisua.org.
В полуфинальном матче 19-летняя одесситка за 1:00 44 минуты обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко: 6-4 7-6 (4). На счету украинки 5 эйсов и 6 двойных ошибок.
Это третья победа Дайаны над Ариной за 3 очные встречи. В последний раз они соревновались между собой в полуфинале турнира в Страсбурге, после чего Ястремская выиграла титул.
Даяна Ястремская впервые сыграет в финале турнира категории «Premier». В случае победы в финале украинка войдет в число 20 лучших теннисисток мира.
. @D_Yastremska advances to the @AdelaideTennis final!- WTA (@WTA) 17 января 2020
Defeats No.6 seed Sabalenka 6-4, 7-6 (4). pic.twitter.com/HV6iVBKBgP
- 16 января Даяна Ястремская победила хорватку Векич и вышла в полуфинал турнира WTA в Аделаиде.
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Напомним, 15 января на турнире в Аделаиде Даяна Ястремская победила бывшую первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии.
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