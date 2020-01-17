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Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка Ястремская вышла в финал турнира WTA в Австралии

Украинская теннисистка Ястремская вышла в финал турнира WTA в Австралии


фото: j48tennis.net
Украинка Даяна Ястремская победила белоруску Арину Соболенко и вышла в финал турнира WTA в Аделаиде

Об этом сообщает tennisua.org.

В полуфинальном матче 19-летняя одесситка за 1:00 44 минуты обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко: 6-4 7-6 (4). На счету украинки 5 эйсов и 6 двойных ошибок.

Это третья победа Дайаны над Ариной за 3 очные встречи. В последний раз они соревновались между собой в полуфинале турнира в Страсбурге, после чего Ястремская выиграла титул.

Даяна Ястремская впервые сыграет в финале турнира категории «Premier». В случае победы в финале украинка войдет в число 20 лучших теннисисток мира.

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