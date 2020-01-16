Украинская теннисистка Ястремская вышла в полуфинал турнира WTA в Австралии

16 января, 2020, 10:01

Украинка Даяна Ястремская победила хорватку Векич и вышла в полуфинал турнира WTA в Аделаиде

Об этом сообщает tennisua.org .

В четвертьфинале 19-летняя украинка за 1 час. 8 мин. переиграла Векич - 6: 4, 6: 3. На счету Ястремской 7 эйсов и 3 двойные ошибки. Украинка сделала 3 брейка, ее соперница - 1.

Даяна Ястремская уже в третий раз выиграла в Векич, хорватке пока не удалось отобрать у нашей теннисистки ни одного сета.

Следующей соперницей Ястремской станет шестая ракетка турнира Арина Соболенко из Беларуси.