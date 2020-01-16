Украинская теннисистка Ястремская вышла в полуфинал турнира WTA в Австралии
16 января, 2020, 10:01
Украинка Даяна Ястремская победила хорватку Векич и вышла в полуфинал турнира WTA в Аделаиде
Об этом сообщает tennisua.org .
В четвертьфинале 19-летняя украинка за 1 час. 8 мин. переиграла Векич - 6: 4, 6: 3. На счету Ястремской 7 эйсов и 3 двойные ошибки. Украинка сделала 3 брейка, ее соперница - 1.
Даяна Ястремская уже в третий раз выиграла в Векич, хорватке пока не удалось отобрать у нашей теннисистки ни одного сета.
Следующей соперницей Ястремской станет шестая ракетка турнира Арина Соболенко из Беларуси.
. @D_Yastremska advances to the semifinals after defeating Vekic, 6-4, 6-3! #AdelaideTennis pic.twitter.com/nF9sLVv6Vw- WTA (@WTA) January 16, 2020
- Напомним, 15 января на турнире в Аделаиде Даяна Ястремская победила бывшую первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии.
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