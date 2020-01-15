Украинка Ястремская одолела экс-первую ракетку мира

15 января, 2020, 10:33

На турнире в австралийской Аделаиде украинская теннисистка Даяна Ястремская победила бывшую первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

19-летняя украинка неудачно начала матч 1/8 финала, однако перехватила инициативу и выиграла первую партию со счетом 6: 3. Во втором сете Ястремская повела со счетом 2: 0. После этого Кербер попросила медицинскую помощь и решила прекратить борьбу. Выяснилось, что немка получила травму бедра.

Даяна Ястремьска вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде.

Анжелик Кербер занимала первое место в мировом рейтинге в 2016 году и выиграла три турнира "Большого шлема" - Australian Open и US Open в 2016 году и Уимблдон в 2018 году.