Украинка Ястремская одолела экс-первую ракетку мира
15 января, 2020, 10:33
На турнире в австралийской Аделаиде украинская теннисистка Даяна Ястремская победила бывшую первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
19-летняя украинка неудачно начала матч 1/8 финала, однако перехватила инициативу и выиграла первую партию со счетом 6: 3. Во втором сете Ястремская повела со счетом 2: 0. После этого Кербер попросила медицинскую помощь и решила прекратить борьбу. Выяснилось, что немка получила травму бедра.
Даяна Ястремьска вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде.
Анжелик Кербер занимала первое место в мировом рейтинге в 2016 году и выиграла три турнира "Большого шлема" - Australian Open и US Open в 2016 году и Уимблдон в 2018 году.
. @D_Yastremska progresses to the @AdelaideTennis quarterfinals as Kerber retires at 6-3, 2-0. pic.twitter.com/pAusyMvdxw- WTA (@WTA) January 15, 2020
- Напомним, 14 января другая украинская теннисистка Элина Свитолина возмутилась качеством воздуха в Мельбурне , где происходит открытый чемпионат Австралии.
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