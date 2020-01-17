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Espreso.tvОбществоСемьи Героев Небесной Сотни выразили недоверие адвокату Януковича, который выдвигается на должность заместителя ГБР

Семьи Героев Небесной Сотни выразили недоверие адвокату Януковича, который выдвигается на должность заместителя ГБР

17 января семьи Героев Небесной Сотни выпустили заявление, в котором осуждают возможное назначение адвоката Януковича Александра Бабикова на должность заместителя директора ГБР и требуют прозрачного конкурса

Об этом говорится в пресс-релизе общественной организации "Родина Героев Небесной Сотни".

"Семьи Героев Небесной Сотни выражают недоверие кандидату на должность заместителя директора Государственного бюро расследований Бабикову Александру Петровичу", - заявили в организации.

В организации напомнили. что Бабиков Александр Петрович непосредственно осуществлял защиту подозреваемого - бывшего президента Украины Януковича В.Ф. в ряде уголовных производств, которые сейчас переданы по подследственности в Государственное бюро расследований.

"Адвокатской совещательной группой в руки и.о. директора ГБР переданы документы, подтверждающие тот факт, что Бабиков А.П. осуществлял защиту подозреваемого Януковича на досудебном расследовании, принимал участие в судебных заседаниях, подавал ходатайство в интересах своего подозреваемого, оспаривал действия следователей , заявлял отводы, оспаривал судебные решения и т.д. То есть был защитником в понимании ст. 45 УПК Украины и в должности заместителя директора ГБР будет конфликт интересов ", - добавили правозащитники.

Они заявляют, что в разговоре с вновь назначенным т. В. о. дирекор ГБР Венедиктов убедились в том, что она планирует назначить Бабикова на должность своего заместителя.

"Мы считаем, что сейчас полностью проигнорированы требования ст. 28 ЗУ" О предотвращении коррупции ", - сообщают адвокаты" Семей Героев Небесной Сотни ".

ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" требует открытого, прозрачного конкурса, чтобы была выбрана человек, которому будет доверять общество.

"Верховенство права - было ценностью, за которую погибли наши родные. Непрозрачность решений относительно дел Майдана, назначение должностных лиц с неадекватным репутацией и опытом, ставит под сомнение судебную реформу, реформу правоохранительных органов. И тем самым это уничтожает веру граждан в верховенство права.

Если бывший адвокат Януковича станет одним из высших руководителей Государственного бюро расследований. в компетенцию которого входят дела Майдана, можно считать, что правосудие в отношении дел Майдана окончательно превратилось в театр абсурда ", - добавляют в организации.

  • Напомним, Верховная Рада Украины приняла прекратить полномочия народного депутата от "Слуги народа" Ирины Венедиктов, назначенной на должность в. и. о. директора ГБР
  • 17 января ряд общественных правозащитных и антикоррупционных организаций призвала назначить адвоката семей Героев Небесной сотни Евгению Закревскую в комиссию по отбору председателя Держбюро расследований.
 
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