Семьи Героев Небесной Сотни выразили недоверие адвокату Януковича, который выдвигается на должность заместителя ГБР

17 января, 2020, 10:54

17 января семьи Героев Небесной Сотни выпустили заявление, в котором осуждают возможное назначение адвоката Януковича Александра Бабикова на должность заместителя директора ГБР и требуют прозрачного конкурса

Об этом говорится в пресс-релизе общественной организации "Родина Героев Небесной Сотни".

"Семьи Героев Небесной Сотни выражают недоверие кандидату на должность заместителя директора Государственного бюро расследований Бабикову Александру Петровичу", - заявили в организации.

В организации напомнили. что Бабиков Александр Петрович непосредственно осуществлял защиту подозреваемого - бывшего президента Украины Януковича В.Ф. в ряде уголовных производств, которые сейчас переданы по подследственности в Государственное бюро расследований.

"Адвокатской совещательной группой в руки и.о. директора ГБР переданы документы, подтверждающие тот факт, что Бабиков А.П. осуществлял защиту подозреваемого Януковича на досудебном расследовании, принимал участие в судебных заседаниях, подавал ходатайство в интересах своего подозреваемого, оспаривал действия следователей , заявлял отводы, оспаривал судебные решения и т.д. То есть был защитником в понимании ст. 45 УПК Украины и в должности заместителя директора ГБР будет конфликт интересов ", - добавили правозащитники.

Они заявляют, что в разговоре с вновь назначенным т. В. о. дирекор ГБР Венедиктов убедились в том, что она планирует назначить Бабикова на должность своего заместителя.

"Мы считаем, что сейчас полностью проигнорированы требования ст. 28 ЗУ" О предотвращении коррупции ", - сообщают адвокаты" Семей Героев Небесной Сотни ".

ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" требует открытого, прозрачного конкурса, чтобы была выбрана человек, которому будет доверять общество.