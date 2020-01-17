Семьи Героев Небесной Сотни выразили недоверие адвокату Януковича, который выдвигается на должность заместителя ГБР
Об этом говорится в пресс-релизе общественной организации "Родина Героев Небесной Сотни".
"Семьи Героев Небесной Сотни выражают недоверие кандидату на должность заместителя директора Государственного бюро расследований Бабикову Александру Петровичу", - заявили в организации.
В организации напомнили. что Бабиков Александр Петрович непосредственно осуществлял защиту подозреваемого - бывшего президента Украины Януковича В.Ф. в ряде уголовных производств, которые сейчас переданы по подследственности в Государственное бюро расследований.
"Адвокатской совещательной группой в руки и.о. директора ГБР переданы документы, подтверждающие тот факт, что Бабиков А.П. осуществлял защиту подозреваемого Януковича на досудебном расследовании, принимал участие в судебных заседаниях, подавал ходатайство в интересах своего подозреваемого, оспаривал действия следователей , заявлял отводы, оспаривал судебные решения и т.д. То есть был защитником в понимании ст. 45 УПК Украины и в должности заместителя директора ГБР будет конфликт интересов ", - добавили правозащитники.
Они заявляют, что в разговоре с вновь назначенным т. В. о. дирекор ГБР Венедиктов убедились в том, что она планирует назначить Бабикова на должность своего заместителя.
"Мы считаем, что сейчас полностью проигнорированы требования ст. 28 ЗУ" О предотвращении коррупции ", - сообщают адвокаты" Семей Героев Небесной Сотни ".
ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" требует открытого, прозрачного конкурса, чтобы была выбрана человек, которому будет доверять общество.
"Верховенство права - было ценностью, за которую погибли наши родные. Непрозрачность решений относительно дел Майдана, назначение должностных лиц с неадекватным репутацией и опытом, ставит под сомнение судебную реформу, реформу правоохранительных органов. И тем самым это уничтожает веру граждан в верховенство права.
Если бывший адвокат Януковича станет одним из высших руководителей Государственного бюро расследований. в компетенцию которого входят дела Майдана, можно считать, что правосудие в отношении дел Майдана окончательно превратилось в театр абсурда ", - добавляют в организации.
- Напомним, Верховная Рада Украины приняла прекратить полномочия народного депутата от "Слуги народа" Ирины Венедиктов, назначенной на должность в. и. о. директора ГБР
- 17 января ряд общественных правозащитных и антикоррупционных организаций призвала назначить адвоката семей Героев Небесной сотни Евгению Закревскую в комиссию по отбору председателя Держбюро расследований.
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