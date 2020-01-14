Рада прекратила полномочия нардепа Венедиктовой, назначенной главой ГБР

14 января, 2020, 16:20

Верховная Рада Украины одобрила прекращение полномочий народного депутата от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За прекращение полномочий нардепа Венедиктовой проголосовали 340 парламентариев.

Читайте также: 10 фактов из жизни новой руководительницы ГБР Ирины Венедиктовой

Ирину Венедиктову лишили полномочий народного депутата в связи с назначением ее врио руководителя Государственного бюро расследований.

На досрочных выборах 2019 г. Венедиктова прошла в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№3). С 29 августа 2019 г. возглавляла парламентский комитет по правовой политике. 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя ГБР Романа Трубу и назначил руководить ведомством Венедиктову

Ранее, в начале 2019 года, Венедиктова представляла Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты во время поездки представителей штабов в Брюссель. Тогда Венедиктова в своем выступлении заявила об отсутствии в Украине закона о референдуме с 2012 года, хотя он действовал до 2018 года, а также о намерении установить в стране "прямое народовластие", что противоречит Конституции, поскольку предусматривает утверждение норм права без согласия Верховной Рады.