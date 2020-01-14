Рада прекратила полномочия нардепа Венедиктовой, назначенной главой ГБР
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За прекращение полномочий нардепа Венедиктовой проголосовали 340 парламентариев.
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Ирину Венедиктову лишили полномочий народного депутата в связи с назначением ее врио руководителя Государственного бюро расследований.
На досрочных выборах 2019 г. Венедиктова прошла в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№3). С 29 августа 2019 г. возглавляла парламентский комитет по правовой политике. 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя ГБР Романа Трубу и назначил руководить ведомством Венедиктову
Ранее, в начале 2019 года, Венедиктова представляла Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты во время поездки представителей штабов в Брюссель. Тогда Венедиктова в своем выступлении заявила об отсутствии в Украине закона о референдуме с 2012 года, хотя он действовал до 2018 года, а также о намерении установить в стране "прямое народовластие", что противоречит Конституции, поскольку предусматривает утверждение норм права без согласия Верховной Рады.
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