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Espreso.tvОбществоПравозащитники призывают назначить Закревскую в комиссию по отбору главы ГБР

Правозащитники призывают назначить Закревскую в комиссию по отбору главы ГБР


фото: Тиждень
17 января ряд общественных правозащитных и антикоррупционных организаций призвали назначить адвоката семей Героев Небесной сотни Евгению Закревскую в комиссию по отбору главы Госбюро расследований

Об этом сообщает " Общественное Радио ".

Общественные активисты предложили Верховной Раде выбрать адвоката семей Небесной сотни Евгению Закревскую одной из трех представителей парламента в конкурсной комиссии по отбору руководителя Государственного бюро расследований.

Среди организаций, которые призывали назначить адвоката Закревскую в комиссию ряд организаций, в частности Движение Честно, Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина, Центр общественного мониторинга и исследований, Антикоррупционный штаб, Институт законодательных идей, Харьковский антикоррупционный центр, Автомайдан и Междисциплинарный научно образовательный центр противодействия коррупции в Украине.

"В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 11 Закона Украины" О Государственном бюро расследований "в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований входят, в частности, три человека, которые определены Верховной Радой Украины по представлению Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности . Мы, представители общественности, организаций и аналитических центров, которые годами работали в сфере защиты прав человека, борьбы с коррупцией, правоохранительной деятельности и судебной системы убеждены, что в состав конкурсных комиссий й должны войти люди, которые профессионально разбираются в тематике и имеют высокое доверие общества. Мы убеждены, что среди членов конкурсной комиссии, в частности, должна быть такой человек как Евгения Закревская ", - говорится в заявлении.

Авторы заявления утверждают, что Закреская достойна выбирать дирекор ГБР и просят Раду рекомендовать ее кандидатуру в комиссию:

"Мы убеждены, что такой человек достоин быть делегированным в состав конкурсной комиссии по отбору руководства органа правопорядка, в сферу компетенции которого, в частности, относятся и преступления, совершенные во время Революции Достоинства и сотни не менее важных дел против топ-чиновников", - указано в тексте заявления.

  • Напомним, Верховная Рада Украины приняла решение прекратить полномочия народного депутата от "Слуги народа" Ирины Венедиктов, предназначенной на должность в. и. о. директора ГБР
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