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Espreso.tvОбществоРасследование авиакатастрофы в Иране будет идти годами, - Пристайко

Расследование авиакатастрофы в Иране будет идти годами, - Пристайко

Расследование катастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном, скорее всего, продлится годы

Об этом рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко. выступая с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству. сообщает Еспресо.TV .

По словам главы МИД, на встрече пяти министров договорились создать формальную группу, которая будет заниматься помощью нашим органам по расследованию катастрофы МАУ в Иране

"Наша прокуратура генеральная и генпрокурор направили письма всем своим коллегам, которые вовлечены, стран граждане, погибли для участия в совместной работе спецгруппы по расследованию. Наша министерская группа договорилась наблюдать за работой всех органов, которые будут вести расследование. К большому сожалению по аналогии с МН-17 эта работа может идти годами ", - заявил Пристайко.

Пристайко поблагодарил иранскую сторону за сотрудничество по всем ключевым вопросам.

Также министр сообщил, что Украина требует фиксации признание Ираном свои вине в официальном документе и о том, что в начале следующей недели в Украину приедет представитель Ирана .

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