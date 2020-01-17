Украина требует фиксации признания Ираном свои вины в официальном документе, - Пристайко

17 января, 2020, 11:57

Украина требует фиксации признания Ираном свои вины в атаке на украинский самолет МАУ вблизи Тегерана в официальном документе

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству, сообщает Еспресо.TV .

"О" непреднамеренности "и использование этого термина. Мы не исключаем одной из версий, которые есть. Теперь с признанием иранской стороной вины все версии сужаются к одной главной. Но мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне - документом" - сказал Пристайко.

По словам министра, вопрос будет подниматься на заседании Совбеза ООН.

"Именно поэтому был звонок президента с президентом. Мы требуем специального представителя. Мы будем все равно поднимать этот в Совбезе ООН и фиксировать", - заверил глава МИД.

"Без фиксации этого момента мы хотим быть осторожными, чтобы не сорвать взаимодействие с иранской стороной, которая сейчас фактически держится на политическом заявлении лидера Ирана", - резюмировал Пристайко.