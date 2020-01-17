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Espreso.tvОбществоВ начале следующей недели в Украину приедет представитель Ирана, - Пристайко

В начале следующей недели в Украину приедет представитель Ирана, - Пристайко

Представитель Ирана приедет в Украину на следующей неделе для предоставления официальных разъяснений относительно катастрофы украинского "Боинга"

Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, открывая час вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Еспресо.TV .

"Вчера переговорил с иранским министром ... В ближайшее время, я думаю, в начале следующей недели в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями", - сказал глава украинского МИД.

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