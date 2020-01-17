"Шахтер" не будет покупать НСК "Олимпийский", - пресс-служба
17 января, 2020, 15:17
Донецкий "Шахтер" опроверг информацию о покупке клубом киевского стадиона НСК "Олимпийский", на котором свои матчи проводит "Динамо"
Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на пресс-службу донецкого клуба.
Сегодня, 17 января, несколько источников обнародовали непроверенную информацию, что руководство "Шахтера" планирует забрать управления стадионом в свои руки и организовать на стадионе собственный кейтеринг. По данным источников, "горняки" планировали не только зарабатывать на стадионе, но и проводить домашние матчи в столице Украины.
"Информация о планах приобретения или аренды стадиона "Олимпийский" в Киеве не соответствует действительности", - прокомментировала ситуацию пресс-служба донецкого клуба ..
20 февраля в Харькове, на стадионе "Металлист", пройдет матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики".
- 17 января донецкий "Шахтер" вышел из отпуска и начал подготовку ко второй части сезона.
- 15 января стало известно, что во время тренировочно-учебных сборов в Турции донецкий "Шахтер" проведет три товарищеских матча .
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