Определились соперники "Шахтера" на сборах в Турции
15 января, 2020, 19:04
Во время тренировочно-учебных сборов в Турции донецкий "Шахтер" проведет три товарищеских матча
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
20 января "Шахтер" отправится в турецкий Белек на первый зимний тренировочно-учебный сбор. В донецкой команды запланированы 3 контрольных матча:
25 января, 16:00. "Шахтер" - "Лех" (Польша)
26 января, 16:00. "Шахтер" - "Войводина" (Сербия)
30 января, 09:00. "Шахтер" - "Словацко" (Чехия)
Первый этап подготовки завершится 30 января, а уже 2 февраля стартует второй сбор, в рамках которого "оранжево-черные" проведут еще 4 спарринга.
- 27 января во время тренировочных сборов в Турции киевское "Динамо" сыграет против команды Артема Милевского , брестского "Динамо".
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