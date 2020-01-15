Определились соперники "Шахтера" на сборах в Турции

15 января, 2020, 19:04

Во время тренировочно-учебных сборов в Турции донецкий "Шахтер" проведет три товарищеских матча

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

20 января "Шахтер" отправится в турецкий Белек на первый зимний тренировочно-учебный сбор. В донецкой команды запланированы 3 контрольных матча:

25 января, 16:00. "Шахтер" - "Лех" (Польша)

26 января, 16:00. "Шахтер" - "Войводина" (Сербия)

30 января, 09:00. "Шахтер" - "Словацко" (Чехия)

Первый этап подготовки завершится 30 января, а уже 2 февраля стартует второй сбор, в рамках которого "оранжево-черные" проведут еще 4 спарринга.