Футболисты "Шахтера" вышли из отпуска

17 января, 2020, 12:27

Донецкий "Шахтер" вышел из отпуска и начал подготовку ко второй части сезона

Об этом сообщает телеканал " Футбол 1".

В течение ближайших двух дней "горняки" будут проходить медосмотр. Первыми его пройдут украинские футболисты. Для легионеров "Шахтера" медицинский осмотр запланирован в субботу.

Донецкий клуб не будет тренироваться в Украине, в понедельник, 20-го января, "горняки" отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турцию, который пройдет в городе Белек ..