Футболисты "Шахтера" вышли из отпуска
17 января, 2020, 12:27
Донецкий "Шахтер" вышел из отпуска и начал подготовку ко второй части сезона
Об этом сообщает телеканал " Футбол 1".
В течение ближайших двух дней "горняки" будут проходить медосмотр. Первыми его пройдут украинские футболисты. Для легионеров "Шахтера" медицинский осмотр запланирован в субботу.
Донецкий клуб не будет тренироваться в Украине, в понедельник, 20-го января, "горняки" отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турцию, который пройдет в городе Белек ..
- 15 января стало известно, что во время тренировочно-учебных сборов в Турции донецкий "Шахтер" проведет три товарищеских матча .
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