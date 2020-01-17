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Espreso.tvСпортФутболисты "Шахтера" вышли из отпуска

Футболисты "Шахтера" вышли из отпуска


фото: shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" вышел из отпуска и начал подготовку ко второй части сезона

Об этом сообщает телеканал " Футбол 1".

В течение ближайших двух дней "горняки" будут проходить медосмотр. Первыми его пройдут украинские футболисты. Для легионеров "Шахтера" медицинский осмотр запланирован в субботу.

Донецкий клуб не будет тренироваться в Украине, в понедельник, 20-го января, "горняки" отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турцию, который пройдет в городе Белек ..

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