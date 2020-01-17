Президент UFC заявил о возможности боя между МакГрегором и Нурмагомедовым

17 января, 2020, 12:58

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что победа Конора Макгрегора в бою с Дональдом Серроне принесет ирландцу титульный бой против Хабиба Нурмагомедова

Об этом сообщает MMA Fighting .

"Он получит то, чего ждал и просил. Он жаждет реванша с Хабибом, я думаю, это не большой секрет. Если он выиграет в эти выходные, то получит шанс на титульный бой. Это будет новый рекорд по продажам платных трансляций - это самое шоу в истории UFC ", - заявил Уайт.

Бой Конора Макгрегора против Дональда Серроне состоится 18 января на UFC 246 в американском Лас-Вегасе