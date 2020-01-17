 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПрезидент UFC заявил о возможности боя между МакГрегором и Нурмагомедовым

Президент UFC заявил о возможности боя между МакГрегором и Нурмагомедовым


фото: MMA Fighting
Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что победа Конора Макгрегора в бою с Дональдом Серроне принесет ирландцу титульный бой против Хабиба Нурмагомедова

Об этом сообщает MMA Fighting .

"Он получит то, чего ждал и просил. Он жаждет реванша с Хабибом, я думаю, это не большой секрет. Если он выиграет в эти выходные, то получит шанс на титульный бой. Это будет новый рекорд по продажам платных трансляций - это самое шоу в истории UFC ", - заявил Уайт.

Бой Конора Макгрегора против Дональда Серроне состоится 18 января на UFC 246 в американском Лас-Вегасе

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2020 пятница

больше новостей

17 января, 2020 пятница

16 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать