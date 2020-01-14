Макгрегор признался, что пил всю неделю перед боем с Нурмагомедовым

14 января, 2020, 18:10

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор рассказал, что целую неделю употреблял алкогольные напитки во время подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым

Об этом сообщает mmajunkie.usatoday.com

"Я пил всю неделю до боя (прим. - с Нурмагомедовым). Я сделал ошибку, но я достаточно мужественен, чтобы признать и исправить ее, вот что я сделал. Возможно, я не идеален, но очень близок к этому", - сказал ирландец.

Осенью 2018 года 31-летний Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора.