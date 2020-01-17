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Espreso.tvОбществоПосол ЕС прокомментировал заявление Гончарука об отставке

Посол ЕС прокомментировал заявление Гончарука об отставке


фото: epravda
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Европейский Союз и в дальнейшем будет сотрудничать с украинским правительством независимо от того, состоится ли отставка действующего его состава

Об этом сообщает hromadske.

"Мы - и я лично имею - очень хорошие рабочие отношения с правительством, с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться", - сказал посол.
 
Он добавил, что новости об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не повлияют на отношения и  сотрудничество между ЕС и украинским правительством.

"Внутренняя политика - это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии", - отметил Маасикас.

Напомним, что 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке .

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