Посол ЕС прокомментировал заявление Гончарука об отставке
17 января, 2020, 13:32
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Европейский Союз и в дальнейшем будет сотрудничать с украинским правительством независимо от того, состоится ли отставка действующего его состава
Об этом сообщает hromadske.
"Мы - и я лично имею - очень хорошие рабочие отношения с правительством, с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться", - сказал посол.
Он добавил, что новости об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не повлияют на отношения и сотрудничество между ЕС и украинским правительством.
"Внутренняя политика - это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии", - отметил Маасикас.
Напомним, что 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке .
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"Слуги народа" не готовы поддержать отставку Гончарука без решения президента.
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