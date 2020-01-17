Пока он отдыхал в России, погибли двое бойцов: украинский клуб погнал футболиста за визит в Санкт-Петербург
Об этом сообщает официальный сайт "Агробизнес" .
"Игрок демонстративной путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь.
В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли.
"Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба ", - говорится в официальном заявлении клуба.
Волочисский "Агробизнес" при одностороннем разрыве контракта мотивировал свой поступок нарушением пункта 3.1.7 раздела 3: "всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа Клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации".
В комментариях под одним из фото с отдыха Игоря Сикорского спросили он до сих пор играет за "Агробизнес", полузащитник ответил, что играет, а вот официальный сайт клуба красноречиво написал: "Нет, igorsikorskiy, уже не играешь".
- 16 января президент футбольного клуба "Верес" Иван Надеин раскритиковал форварда ровенчан Юрия Соломко за визит в оккупированный Крым .
- Напомним, 14 января стало известно, что форвард "Вереса" Юрий Соломко изложил в Instagram фото с отдыха в оккупированном Крыму.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти