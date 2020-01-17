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Espreso.tvСпортПока он отдыхал в России, погибли двое бойцов: украинский клуб погнал футболиста за визит в Санкт-Петербург

Пока он отдыхал в России, погибли двое бойцов: украинский клуб погнал футболиста за визит в Санкт-Петербург


фото: Instagram
"Агробизнес" из Волочиска разорвал контракт с игроком Игорем Сикорским, который накануне публиковал фото с отдыха в российском Санкт-Петербурге

Об этом сообщает официальный сайт "Агробизнес" .

"Игрок демонстративной путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь.

В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли.

"Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба ", - говорится в официальном заявлении клуба.

Волочисский "Агробизнес" при одностороннем разрыве контракта мотивировал свой поступок нарушением пункта 3.1.7 раздела 3: "всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа Клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации".

В комментариях под одним из фото с отдыха Игоря Сикорского спросили он до сих пор играет за "Агробизнес", полузащитник ответил, что играет, а вот официальный сайт клуба красноречиво написал: "Нет, igorsikorskiy, уже не играешь".

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