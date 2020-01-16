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Espreso.tvСпортЭто оскорбление болельщиков: президент клуба отреагировал на визит украинского футболиста в оккупированный Крым

Это оскорбление болельщиков: президент клуба отреагировал на визит украинского футболиста в оккупированный Крым


фото: football.ua
Президент футбольного клуба "Верес" Иван Надеин раскритиковал форварда ровенчан Юрия Соломко за визит в оккупированный Крым

Об этом сообщает официальный сайт "Вереса" .

"Крым - это Украина. Как человек и гражданин, я не понимаю и не разделяю того, чтобы выкладывать в социальную сеть посещения оккупированных территорий или любые действия, которые можно трактовать, как поддержку страны-агрессора", - сказал Надеин.

По его мнению, такими действиями Соломка оскорбил болельщиков ровенского клуба.

"Это будем воспринимать как оскорбление болельщиков со всеми вытекающими последствиями. Как президент клуба скажу, что мы обязательно поговорим с игроками нашей команды. Игроки, которые на контракте с " Вересом ", должны понимать, что для нас патриотизм - не пустой звук. Они публичные лица и должны осознавать последствия необдуманных поступков ", - подчеркнул Надеин.

"Верес" выступает во второй лиге чемпионата Украины и занимает после первого круга третье место.

 

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