Это оскорбление болельщиков: президент клуба отреагировал на визит украинского футболиста в оккупированный Крым
Об этом сообщает официальный сайт "Вереса" .
"Крым - это Украина. Как человек и гражданин, я не понимаю и не разделяю того, чтобы выкладывать в социальную сеть посещения оккупированных территорий или любые действия, которые можно трактовать, как поддержку страны-агрессора", - сказал Надеин.
По его мнению, такими действиями Соломка оскорбил болельщиков ровенского клуба.
"Это будем воспринимать как оскорбление болельщиков со всеми вытекающими последствиями. Как президент клуба скажу, что мы обязательно поговорим с игроками нашей команды. Игроки, которые на контракте с " Вересом ", должны понимать, что для нас патриотизм - не пустой звук. Они публичные лица и должны осознавать последствия необдуманных поступков ", - подчеркнул Надеин.
"Верес" выступает во второй лиге чемпионата Украины и занимает после первого круга третье место.
- Напомним, 14 января стало известно, что форвард "Вереса" Юрий Соломко изложил в Instagram фото с отдыха в оккупированном Крыму.
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