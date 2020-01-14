Украинский футболист показал, как отдыхает в оккупированном Крыму

14 января, 2020, 11:49

Форвард футбольного клуба "Верес" Юрий Соломка выложил в Instagram фото с отдыха в оккупированном Крыму

Снимок Соломка опубликовал в Сторис в Instagram.

Футболист выложил фото со своей женой, сделанное в Ялте.

Ранее 30-летний Юрий Соломка выступал за один из крымских клубов - "Титан" из Армянска. Также он играл за донецкий "Металлург", "Александрию", "Украгропром", "Полтаву", "Черноморец", "Гелиос", "Колос" и "Полесье".

"Верес" выступает во второй лиге чемпионата Украины и занимает после первого круга третье место.