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Espreso.tvСпортУкраинский футболист показал, как отдыхает в оккупированном Крыму

Украинский футболист показал, как отдыхает в оккупированном Крыму


фото: sport.ua
Форвард футбольного клуба "Верес" Юрий Соломка выложил в Instagram фото с отдыха в оккупированном Крыму

Снимок Соломка опубликовал в Сторис в Instagram.

Футболист выложил фото со своей женой, сделанное в Ялте.

Ранее 30-летний Юрий Соломка выступал за один из крымских клубов - "Титан" из Армянска. Также он играл за донецкий "Металлург", "Александрию", "Украгропром", "Полтаву", "Черноморец", "Гелиос", "Колос" и "Полесье".

"Верес" выступает во второй лиге чемпионата Украины и занимает после первого круга третье место.

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